У Росії на 9 травня збиралися провести парад "малишкових військ", що складався б з вихованців дитячих садків.
Адміністрація Лихославльського району Тверської області повідомляла на своєму сайті, що в параді візьмуть участь понад сто вихованців дитячих садків - "маленьких патріотів" - а також їх педагоги.
Діти мали представляти різні роди військ, а батьки та працівники дитсадків - змайструвати для параду "бойову техніку".
"Малишкові війська продемонструють стройову підготовку, виконають тематичні танці з елементами театралізації. ... Це буде грандіозне і незабутнє видовище, яке ще більше підніме градус загального патріотизму, який і так в цей день перебуває на найвищій позначці", - йшлося в повідомленні.
Читайте такожМосковського репера поголили, побили та кинули в багаття, покі він "спав" - ЗМІНовина про парад розійшлася в ЗМІ, після чого стало відомо, що парад вирішили скасувати. Офіційно влада посилається на "рекомендації Росспоживнагляду". Повідомлення з анонсом параду з офіційного сайту районної адміністрації на цей час видалено.
"Малишковий парад 9 травня ми проводити не будемо, все. Надійшли рекомендації Росспоживнагляду - сказали дочекатися поліпшення епідеміологічної ситуації. Тому подивимося, може, це в день району в червні десь зробимо. Тобто 9 травня його не буде", - цитує "МБХ медіа" заступницю голови адміністрації Ольгу Громову.
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