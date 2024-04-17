Зростає ймовірність прориву дамб через розлив річки Ішим.

У Росії вода організувала Путіну незаплановане "Хрещення Русі", змиваючи райони Тюменської області. Як відомо, правитель РФ полюбляє заглиблюватися в історію і розповідати про витоки "русского мира". Схоже, диктатор "добалакався": збунтувалася не тільки річка Урал в Оренбурзькій області, але й Ішим.

У зв'язку з розливом останньої росіян примусово евакуюють. Про це напередодні повідомляв губернатор регіону Олександр Моор. Від води рятуються жителі Ішима, Ішимського та Казанського районів. Також голова Вікуловського району Андрій Лотов вночі заявив про термінову евакуацію жителів двох населених пунктів Вікуловського району Тюменської області.

"Існує реальна загроза підтоплення сіл Забірка і Тюлешов Бор Балаганського сільського поселення. Рішенням комісії з НС із 17 квітня в цих селах оголошено попереджувальну евакуацію", - сказав Лотов.

Напередодні росЗМІ зазначали, що станом на 16 квітня рівень води в річці Ішимі біля села Іллінка в Казанському районі подолав критичний поріг у 800 метрів. Режим НС у зв'язку із ситуацією в області оголосили ще 8 квітня. Зазначалося, що ризик підтоплення стосується 50 населених пунктів. Ідеться про загрозу для 7,3 тисячі осіб, які проживають там.

Водночас губернатор Моор повідомляв росіянам, що вода підніметься значно вище. Зростає ймовірність прориву дамб або переливу через них, заявляв чиновник 16 квітня.

Уранці російський RT повідомив про початок евакуації жителів 14 н. п. в Ішимському районі. У мережі розходиться ролик про те, як сусідній Казанський район уже зносить вода.

У РФ настає "велика вода"

Зазначимо, що першим "гнів" води відчув на собі російський Орськ (місто в Оренбурзькій області). На вихідних її рівень підскочив до 1183 см. Стихія валила стіни будинків. Ще минулого тижня розсерджені росіяни погрожували владі, що від'єднаються, як Крим, якщо нічого не налагодиться.

Тим часом чиновники імітують боротьбу з техногенною катастрофою і погрожують штрафами людям, які зважилися самостійно зайнятися "дамбовим самобудом".

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