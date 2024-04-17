За нову назву виступили 34 705 мешканців, 200 осіб запропонували "свої варіанти відповіді".

У Грозному (Чеченська республіка Російської Федерації) з'явиться Путинський район. Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що район на честь Путіна виділять із уже існуючого Шейх-Мансурівського району.

Мерія міста стверджує, що на початку квітня мешканці підтримали перейменування району, голосування пройшло шляхом поквартирного обходу. За нову назву виступили 34 705 мешканців, 200 осіб запропонували "свої варіанти відповіді".

Міська дума визнала опитування і направила матеріали до регіонального парламенту для ухвалення закону про створення нового району.

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У січні лідер Чечні Рамзан Кадиров привіз сина до Маріуполя на посаду "мера". Як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, Кадиров приїхав до зруйнованого міста, щоб "протягнути" свого сина Адама на посаду мера.

Однак після наради охорона Кадирова помітила за 300 метрів від будівлі адміністрації безпілотний літальній апарат та швидко евакуювала його з міста.

Також УНІАН повідомляв, що Кадиров оголосив чиновникам "війну" через російську мову. Глава Чечені пообіцяв звільнити всіх, чиї діти не можуть розмовляти чеченською.

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