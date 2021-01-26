На Уралі казача кібердружина зайнялася боротьбою з використанням нецензурної лексики в Інтернеті. При цьому казаки продовжують в мережі боротьбу з "деструктивним контентом".
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Про це повідомляє "Підйом", посилаючись на керівника кібердружини «Медіащит» Андрія Замятіна. Він розповів журналістам, що спеціально навчені люди будуть скаржитися на мат адміністраторам і модераторам соціальних мереж.
«Ми шукаємо деструктивний контент в Інтернеті, переглядаємо все вручну, без будь-якого ПО, в основному використовуємо хештеги. Наша мета - захист нашої рідної російської мови, культури мовлення", - пояснив він.
Зазначається, що з 1 лютого соцмережі будуть зобов'язані знаходити і блокувати пости з незаконним контентом, сюди включили і мат. Такий законопроект наприкінці грудня ухвалила Держдума РФ.
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