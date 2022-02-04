На кадрах видно, як два снігоочисники по черзі намотують кола на перехресті в одному з дворів серед багатоповерхівок.

У Росії працівники комунальних служб влаштували дрифт на снігоочисних машинах.

Відео з дрифтом опублікував Telegram-канал "Мослента". Як повідомляється, воно зняте в Новій Москві - території російської столиці.

"Дрифт вийшов на новий рівень - тепер у занос йдуть дикі снігоприбиральні машини. Дрифтерів-комунальників помітили в Новій Москві. Форсаж відпочиває", - йдеться в описі до ролика.

На кадрах видно, як два снігоприбирачі по черзі намотують кола на перехресті в одному з дворів серед багатоповерхівок.

Раніше УНІАН писав, як під Києвом дрифтери-невдахи відзначилися дивною витівкою і відразу поплатилися.

В Одесі під час дрифту постраждав хлопець: злетів з багажника.

На заледенілому озері Байкал зіткнулися два дрифтуючих позашляховика класу "люкс".

А ще один одеський дрифтер на Porsche влаштував "шоу" під будівлею мерії.

Що таке дрифт

Дрифт - від англійського drift - це техніка проходження поворотів, в якій використовується керований занос на максимально можливих для утримання на трасі швидкості та куті до траєкторії.

Також вид автоспорту, заснований на видовищності проходження поворотів у заносі.

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