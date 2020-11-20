Пасажир відмовлявся платити за проїзд та розв'язав бійку.

У Петербурзі кондуктор трамвая вистрілив у нетверезого пасажира без квитка, який поліз у бійку.

Читайте такожУ Росії чоловік запросив у гості компанію підлітків і розстріляв їх з рушниціВідео інциденту опублікував Telegram-канал «Говорить Москва».

Зазначається, що пасажир відмовився платити за проїзд і став грубіянити жінці-кондуктору. За неї заступився колега.

«Він спробував умовити «зайця» купити квиток, але той відмовився та напав на чоловіка. В ході бійки кондуктор дістав травматичний пістолет й вистрілив у зловмисника. Безбілетник втік», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що кондуктору знадобилася допомога медиків. У нього діагностували забій ребер та травму голови.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН