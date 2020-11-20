У Петербурзі кондуктор трамвая вистрілив у нетверезого пасажира без квитка, який поліз у бійку.
Читайте такожУ Росії чоловік запросив у гості компанію підлітків і розстріляв їх з рушниціВідео інциденту опублікував Telegram-канал «Говорить Москва».
Зазначається, що пасажир відмовився платити за проїзд і став грубіянити жінці-кондуктору. За неї заступився колега.
«Він спробував умовити «зайця» купити квиток, але той відмовився та напав на чоловіка. В ході бійки кондуктор дістав травматичний пістолет й вистрілив у зловмисника. Безбілетник втік», - наголошується в повідомленні.
Також повідомляється, що кондуктору знадобилася допомога медиків. У нього діагностували забій ребер та травму голови.
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