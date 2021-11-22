Чоловік розпродав весь товар буквально за копійки.

Співробітник магазину в російській Казані вирішив помститися своєму роботодавцю за відмову підвищити зарплату. Чоловік розпродав товар онлайн-магазину з 95% знижкою.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Чоловік просив начальника підвищити зарплату, але той відмовив. При цьому сам роботодавець заробляє на продажу різних товарів з Китаю. Крім того, він проводить бізнес-тренінги.

Поки бос проводив черговий тренінг, співробітник в помсту за відмову підвищити зарплату зробив знижку 95% на весь товар на Wildberries. Покупці швидко розмели весь товар за настільки низькими цінами.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі поліцейські силою заштовхали в автомобіль школярку, яка перейшла дорогу в недозволеному місці.

За її словами, п'ятеро чоловіків напали на 14-річну дівчинку, коли вона йшла зі школи. Дівчинку довели до істерики, а також завдали їй побої - дитина не може ворушити руками.

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Автор: Анастасія Горбачова