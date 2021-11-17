У Казані 13 осіб отруїлися метанолом під час застілля. Вони пили зелену горілку.

Про це пише ТАСС з посиланням на головного токсиколога МОЗ Татарстану Алію Насібулліну.

15 листопада молоді люди святкували день народження друга. Вони пили горілку зеленого кольору зі смаком іриски.

"На цей час 13 осіб надійшли, троє з них у важкому стані. 10 пацієнтів перебувають у відділенні середнього ступеня тяжкості. У всіх підозра на отруєння метанолом", - розповіла Насібулліна.

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За фактом отруєння відкрито кримінальну справу про збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки.

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловік помер після жорстокого жарту лікаря.

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Автор: Віолетта Орлова