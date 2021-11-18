Дівчинці кричала і плакала.

У Санкт-Петербурзі поліцейські силою заштовхали в автомобіль школярку, яка перейшла дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомила її мати на своїй сторінці у Вконтакте.

За її словами, п'ятеро чоловіків напали на 14-річну дівчинку, коли вона йшла зі школи.

"Вони вп'ятьох намагалися заштовхати її в поліцейську машину і тільки завдяки небайдужим звичайним людям, які відігнали нелюдів у формі, всю цю історію вдалося стормозити до приїзду батька дівчинки", - написала Олена Валицька.

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Батько дівчинки розповів 78.ru, що її затримали за те, що вона перейшла дорогу в недозволеному місці.

Школярку хотіли відвезти в ОВС, де на неї склав би протокол інспектор у справах неповнолітніх.

"Ми приїхали у відділення, інспектор все оформив. Ми потім з'їздили в травмпункт, там зафіксували, що у неї забої передпліч - правого і лівого", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Росії ув'язнені залізли на дах і підпалили себе на знак протесту проти тюремної адміністрації.

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Автор: Віолетта Орлова