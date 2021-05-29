Обох постраждалих госпіталізували.

У Росії в Петербурзі посеред дня п'яна пара в розпалі сварки впала з балкона третього поверху. Очевидці зафільмували інцидент на відео.

Як пише Telegram-канал Lifeshot, парочка, що посварилася, була в стані алкогольного сп'яніння. Очевидці викликали "швидку допомогу", обох постраждалих госпіталізували в одну з міських лікарень.

Повідомляється, що пара давно разом, у них є спільна дитина – шестирічний хлопчик.

"Поки батьки в лікарні, малюка забрала до себе бабуся. У ці хвилини Ольга на операції. Євген також у важкому стані, пояснити, що сталося, він не може", – йдеться в одному з повідомлень.

Читайте також"Вечір п'ятниці у розпалі": троє москвичів влаштовували різанину на вулиці й потрапили на відеоНа кадрах можна помітити, що це жінка потягла кавалера за собою з балкона на асфальт. У цей момент вона була в халаті, а він – у спортивному костюмі.

Користувачі мережі відреагували на інцидент по-різному: "Всі біди від баб та алкоголю", "Найцікавіше, що жодного перелому не буде, ось побачите", "Алкаші вічно сухими з води виходять", "Ну, здоров'я їм, звичайно. Але відео падіння – жесть... Кидайте пити та битися на балконі".

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Автор: Катерина Шварц