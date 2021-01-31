Чоловіка затримали та направили до лікарні.

П'яний житель російського Когалима розстріляв з рушниці відділення поліції та банк.

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Інцидент стався в суботу, 30 січня. Працюючий слюсарем 59-річний Олександр Барський напередодні посварився з дружиною після її розповіді про те, що її обдурили телефонні шахраї на 98 тисяч рублів. Росіянин випив пляшку коньяку, а пізніше прийшов до висновку, що його дружина ні в чому не винна. Причиною того, що траплявся він визнав бездіяльність поліції та банк, який здійснив переказ.

Чоловік взяв мисливську рушницю і поїхав на машині до відділення поліції. Спочатку він зробив кілька пострілів по будівлі, після чого поїхав в банк, який також обстріляв. Прибулі на місце події поліцейські зажадали від чоловіка здатися, проте він направив на них зброю. Після попереджувального пострілу співробітник поліції поранив порушника в плече. Чоловіка затримали та направили до лікарні.

В результаті події більше ніхто не постраждав. За фактом події порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство".

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Автор: УНІАН