Дітей вилучили та відправили до лікарні.

В Росія у Сочі прийомна мати-тиран била та зв'язувала дітей – 10-річних близняток з проблемами у розвитку.

Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Повідомляється, що росіянка Надія Марголіна з дітьми приїхала у Сочі відпочивати. В один із днів покоївка готелю побачила в номері двох дівчаток зі зв'язаними бинтами руками. Охорона викликала поліцейських, але вони лише взяли з жінки пояснення та поїхали.

Через тиждень з сусіднього номера поскаржилися на дитячі крики за стіною. Охорона знову викликала поліцію. Після цього справу передали за місцем проживання сім'ї Марголіних – до Москви. Після повернення з курорту до них додому прийшла служба опіки. Вони вилучили у прийомних батьків та відправили до лікарні трьох дітей.

«10-річних близнючок жінка удочерила зовсім нещодавно, у грудні, з притулку для дітей з особливостями розвитку. Дівчатка погано розмовляють, але всі розуміють. 6-річний хлопчик здоровий, його Надія взяла ще немовлям. Молодший й видав «секрет мами»: вона б'є та зв'язує поліетиленовими пакетами руки й ноги його прийомним сестрам, коли вони не слухаються і виводять її», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Омську горе-матір прив'язала санки з дитиною до джипа (відео)Пізніше з'явилася версія прийомної матері. Вона заявила, що зв'язування дітей було необхідно через їхню відсталість, нібито вони могли завдати собі каліцтва.

А самі близнючки розповіли, що мати тягала їх за волосся та била. Одна з них до того боїться її, що, побачивши її завжди кричить: «Не бий, не зв'язуй мені руки».

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Автор: Катерина Шварц