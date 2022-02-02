З'ясувалося, що на додаток до всього він був ще й не пристебнутий, а також їздив без тахографа.

У російському місті Сочі помітили водія автобуса, який на ходу користувався одразу трьома телефонами.

Відео опублікував один з місцевих Telegram-каналів. За його інформацією, мова йде про маршрут №43.

На кадрах видно, як чоловік не тримає кермо, натомість тримає у правій руці смартфон, потім бере в ліву руку кнопковий телефон. При цьому просто перед ним на панелі лежить ще один увімкнений смартфон.

"У житті всяке буває, можна зрозуміти, якщо це одиничний випадок, але ходить чутка в народі, що саме цей водій часто собі таке дозволяє. Безпека? Ні, не чув", - йдеться в описі ролика.

У прес-службі Державтоінспекції повідомили, що водій на додаток до всього був ще й не пристебнутий, а також їздив без тахографа.

Читайте такожУ Сумах п'яний маршрутник ховався від копів в салоні та вдавав пасажира (відео)"Відповідальність за дані правопорушення передбачено ст. 12.6 КпАП РФ (Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів), ст. 12.36.1 КпАП РФ (Порушення правил користування телефоном водієм транспортного засобу). Санкція ч. 1 ст. 11.23 КпАП РФ (Керування транспортним засобом без тахографа в разі, якщо його установка на транспортному засобі передбачена законодавством Російської Федерації) передбачає адміністративну відповідальність фізичної, посадової та юридичної особи, які також були притягнуті до адміністративної відповідальності", - зазначили у відомстві.

Раніше УНІАН писав, як черговий Київський маршрутник відзначився своєю поведінкою під час роботи: пасажири помітили його за грою на мобільному.

А в Харкові чоловік голився просто за кермом авто, стоячи на світлофорі.

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