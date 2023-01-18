В органах РАЦС запровадили низку заборон.

Управління запису актів громадянського стану Ростовської області (РФ) заборонило сміятися під час церемонії одруження.

Відповідна ухвала опублікована на обласному порталі правової інформації.

Зазначається, що на церемонії укладання шлюбу в приміщеннях РАЦС заборонені "гучні розмови", у тому числі телефоном, а також "вигуки" та "сміх".

Зміни торкнулися й зовнішнього вигляду гостей. На церемонію укладання шлюбу не пускатимуть людей у верхньому одязі, брудному взутті, "з громіздкими рюкзаками, сумками, пакетами".

Крім того, під час церемонії не можна переміщатися по залі, їсти, курити, вживати спиртне, переставляти меблі або предмети декору.

Читайте такожРосіянин зліпив інсталяцію у вигляді п'ятиметрової фекалії та поплатився (фото)Як повідомляє "Комсомольська правда", очільниця управління РАЦС Ростовської області Ольга Ісаєнко запевнила, що ці заборони діяли "завжди".

"Так, укладання шлюбу — радісний момент, але не треба замінювати поняття. Усміхатися припустимо, але нічого смішного в церемонії немає - це урочистий, трепетний момент. Я не знаю жодної урочистої церемонії, на якій можна було б сміятися", - сказала Ісаєнко.

Раніше повідомлялося, як у Воронежі знесли пам'ятник Оленці, який налякав місцевих жителів. А у Москві встановили скульптуру у вигляді великої купи "мистецтва".

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