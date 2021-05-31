Поліцейські виявили в його квартирі 471 грам мефедрона.

У Москві затримали чемпіона Європи з легкої атлетики 28-річного Ільгізара Сафіулліна. У нього в квартирі знайшли півкілограма мефедрону.

Як пише Telegram-канал Mash, спортсмена підозрюють у збуті речовин.

«У 2010-му хлопець найшвидше в Європі бігав на дистанцію 3000 метрів. З тих пір багато чого змінилося, і Ільгізар вирішив використовувати свої навички, щоб швидше поширювати це саме на місцевості. Однак довго не пробігав - чемпіона відвідали копи та виявили у квартирі 471 грам допінгу. Зійшов з дистанції на швидкості», - йдеться в повідомленні

За інформацією Telegram-каналу 112, правоохоронні органи порушили кримінальну справу.

Повідомляється, що Ільгізара зупинили на одній зі столичних вулиць співробітники поліції, коли він йшов до себе додому. При собі у нього знайшли пакетики з порошком.

Вилучену речовину відправили на експертизу.

Ільгізар Сафіуллін: що відомо про спортсмена

Чемпіон Росії серед юніорів 2010 року.

Виступав на чемпіонаті світу серед юніорів 2010 року, але не зміг пробитися у фінал.

Чемпіон Європи з кросу 2011 року серед юніорів.

На Чемпіонаті Світу 2013 року в Москві не зміг вийти у фінал.

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Автор: Катерина Шварц