Людям довелося відкривати вікна, щоб було чим дихати.

Кондуктор в одному з автобусів Омська закурив прямо в салоні. Пасажирам довелося відкривати вікна, щоб не задихнутися.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Підйом".

Так, в автобусі №33 пасажири поскаржилися на кондуктора, який закурив прямо в салоні. Через дим довелося відкрити вікна, а ось кондуктора нічого не бентежило.

Читайте такожРосіянин збрехав про 20-річне рабство у Казахстані, щоб повернутися додомуМісцева газета "Вечірній Омськ" повідомляє, що автобус № 33 знятий з маршруту. Кондуктором-курцем виявився 67-річний чоловік. Комісія з порушень з'ясовуватиме причини та обставини події.

"Чоловік працює на підприємстві кондуктором 4 роки. В цілому характеризується як позитивний та працьовитий співробітник", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, стелажі з алкоголем обвалився на складі у Красноярську. Під завалами опинився чоловік. Інцидент стався 17 листопада на складі алкоголю на Калініна, 175 в будові 10/1. Всього впали два стелажі. Постраждалого змогли дістати з-під завалів за допомогою гідравлічного рятувального інструменту та передано медикам.

Автор: Анастасія Горбачова