Так їх нагородили за участь у конкурсі.

В дитячий садок російського міста Чита дітям видали грамоти з Державним гербом України.

Про це пише місцеве видання "Чита.Ру".

Інцидент стався в дитячому садку № 73 "Семицветик". Вихованці отримали грамоти за участь у конкурсі "Містер і Міс літо - 2022".

Відео дня

"Увечері нам видали грамоти, а там посередині герб України, його прямо чітко видно. Спочатку ми і не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті незрозуміло яка дата і дитяча група, а ввечері батьки підняли питання, мовляв, "хлопці, а ви взагалі бачили, що там герб України?" - розповів батько одного з дітей.

Після цього батькам почали телефонувати з дошкільного закладу з проханням повернути грамоти. Їм пообіцяли видати нові.

Як у російському дитячому садку опинилися грамоти з державною символікою України - невідомо.

Раніше повідомлялося, що учням однієї зі шкіл на Уралі заборонили щоденники з будь-якими зображеннями, крім державної символіки.

Нагадаємо, що в Пензі школяр поскаржився силовикам на вчительку, яка виступила на уроці з військовою промовою. Її засудили до п'яти років позбавлення волі умовно.

Схожа ситуація сталася на Сахаліні - учні "здали" вчительку, яка висловилася проти війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: