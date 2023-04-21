За перші три місяці 2023 року продажі відповідних медичних засобів зросли на 39%.

Через рік після початку повномасштабної війни в Україні у російських чоловіків почали спостерігатися проблеми з потенцією. Це підтверджує статистика продажів медичних препаратів, які допомагають впоратися з ними.

Як повідомили росЗМІ з посиланням на дані системи "Чесний знак", за перший квартал 2023 року продажі засобів для підвищення "чоловічої сили" зросли на 39% порівняно з попереднім аналогічним періодом. З січня по березень росіяни придбали 2,7 млн упаковок афродизіаків на загальну суму 1,8 млрд рублів.

"В середньому на тисячу дорослих чоловіків, які проживають в Росії, в першому кварталі 2023 року припало по 392 пачки таких препаратів", — відзначили аналітики.

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Засновник і керівник психологічного центру Сергій Ланг повідомив, що всі пари, які звертаються до сімейних консультантів, розповідають про зниження сексуальної активності: "Багато людей відчувають стрес через зовнішні фактори, і це, звичайно, сильно позначається на сексуальному житті".

Ланг зазначив, що причина проблем з ерекцією прихована в підсвідомості чоловіків. Але росіяни вважають за краще лікувати наслідки, через що зросли продажі афродизіаків.

Економічні та соціальні проблеми росіян

У Росії назвали долари і євро "небезпечними валютами". Банки держави-агресора на тлі санкцій вже пропонують відкривати вклади в індійських рупіях і дирхамах ОАЕ.

За підсумками 2022 року витрати на охорону здоров'я в регіонах Росії скоротили на 3,9%. Рішення було прийнято на тлі падіннях доходів.

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