Усього за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. російських військових.

У новорічну ніч майже 2 тисячі військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах.

Як пишуть російські пропагандисти з ТАСС посилаючись на своє міністерство так званої оборони, усього за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військових об'єднання протиповітряної і протиракетної оборони РФ.

"На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ВКС РФ покладено завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії", - сказано в повідомленні.

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Крім цього росЗМІ повідомляють, що жителям Бєлгорода у новорічну ніч на міській площі роздадуть карти укриттів.

Вибухи на території Росії

Як повідомляв УНІАН, протягом грудня на кількох військових аеродромах у Росії лунали вибухи, які пошкодили кілька бомбардувальників, також були ліквідовані й поранені кілька російських військових. У Міноборони РФ звинуватили в цих атаках Україну.

За даними видання Forbes, якщо українські безпілотники дійсно причетні до вибухів на військових аеродромах російських ВПС на відстані понад 500 км від російського кордону, це свідчить про те, що Україна тепер має технологічні засоби, щоб завдати удару по Москві, яка знаходиться за 400 км від кордону.

Нещодавно прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про те, чи захищена Москва від атак "українських дронів". Він послався на нібито некомпетентність у цій сфері.

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