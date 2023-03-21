Чоловік втратив свідомість під час обговорення США.

В ефірі шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова втратив свідомість один з експертів.

У мережі з'явився уривок з шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим", в якому пропагандист Кремля обговорює з гостями Сполучені Штати Америки. У якийсь момент один з чоловіків втрачає свідомість. Інші намагаються підняти його, а Соловйов просить викликати лікаря.

Пізніше з'ясувалося, що на шоу впав професор Андрій Карнєєв, який очолює Школу сходознавства вищої школи економіки.

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Пропагандист Соловйов - що про нього відомо

Як відомо, російський телеведучий активно підтримує війну в Україні і постійно погрожує європейським країнам військовою агресією.

Соловйов заявляв, що "життя сильно переоцінене", "смерть - неминуча", а росіяни "потраплять в рай". Крім того, він закликав відправити на війну в Україну строковиків.

Минулої весни стало відомо, що італійська фінансова поліція наклала арешт на дві вілли російського пропагандиста.

Соловйов запросив на свою передачу італійської експерта і почав розповідати, як "італійські фашисти прийшли на російську землю". Чоловік запитав, навіщо тоді він купив чотири вілли в Італії.

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