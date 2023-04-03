Ініціатива розглядається на законодавчому рівні.

У Росії можуть прийняти закон, який дозволить приватним компаніям використовувати засоби радіоелектронної боротьби для захисту свого майна від безпілотників.

Такою інформацією поділилися росЗМІ з посиланням на власне джерело. Російські журналісти згадали, що територія РФ неодноразово піддавалася атакам БПЛА з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Однак ніхто не брав офіційної відповідальності за ці удари.

Раніше голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн розповідав про плани розглянути законопроект, який дозволить силовикам знищувати або перехоплювати будь-які безпілотники. Зараз вони мають право припиняти рух тільки літаючих дронів. А що стосується використання приватними компаніями засобів радіоелектронної боротьби, то подробиці такої ініціативи поки не розкриваються.

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Атаки безпілотників на території Росії

Про інциденти за участю дронів в РФ неодноразово повідомлялося з моменту початку повномасштабної війни. Наприклад, в березні інцидент стався в Тульській області.

Як повідомило видання The New York Times, вибухи на авіабазах в Енгельсі і під Рязанню — це робота українських безпілотників. Вони коригувалися спецпризначенцями поблизу згаданих російських об'єктів.

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні ЗСУ тисяч дронів різноманітних моделей. Чиновник також натякнув, що це стане ганьбою для російської ППО.

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