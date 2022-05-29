Сировину вивезли невідомі, скориставшись підробленими документами.

Зі складу найбільшого в РФ виробника зброї у підмосковному Корольові викрали 7 тонн титану. Його використовують для виробництва бойових ракет "повітря – земля" і "повітря – повітря".

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що невідомі вивезли стратегічну сировину, скориставшись підробленими документами.

"Сім тонн титану вкрали зі складу дочірньої компанії холдингу "Тактичне ракетне озброєння". Підприємство виробляє ракети "повітря – земля", "повітря – повітря" та вітрогенератори", – йдеться у повідомленні.

Злочинці скористалися підробленою довіреністю, проникли на склад у Корольові та вивезли 7319 кілограмів сировини вартістю 18 млн рублів.

"Чому на КПП не розпізнали "липу", чи хтось із співробітників пов'язаний з крадіжкою і чи видно на камерах обличчя злодюжок – розбирається поліція", – зазначає Mash.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російські окупанти посилили ракетні удари, але почали використовувати застарілі зразки ракет. Це свідчить про те, що високоточні ракети у загарбників закінчуються.

За даними української розвідки, Російська Федерація використала 60% запасів високоточної зброї.

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