Спроба закінчилася невдало детонацією вибухового пристрою, запевняють росіяни.

В РФ заявили, що невідомий чоловік намагався прорватися у Ростовську область із вибуховим пристроєм. Однак під час погоні він підірвався.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", інцидент трапився в районі пункту пропуску "Весело-Вознесенка".

"Чоловік спробував перебігти на територію Ростовської області, але він був помічений і за ним почалася гонитва. Якоїсь миті стався вибух і чоловік загинув. Що саме сталося – поки що невідомо", - повідомляє канал.

За однією з версій, вибуховий пристрій спрацював випадково. Разом з тим, інцидент викликає багато питань, адже цей пункт пропуску розташовано на межі окупованої частини Донецької області. Версія про українських диверсантів буде надто дивною у цьому випадку.

У Росії тривожно - останні новини

Росію останнім часом лихоманить через прориви на кордоні з Україною. 22 травня бійці цих підрозділів почали операцію на території Бєлгородської області Росії.

Бійці заявили, що хотіли створити демілітаризовану зону між Росією та Україною, знищити силовиків, які служать путінському режиму, а також показати народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.

Водночас в РНБО натякнули, що прориви будуть й у інших прикордонних областях Росії, поки злочинний режим Путіна не завершить війну проти України. Безпечно себе не почуватимуть росіяни у кожному куточку РФ.

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