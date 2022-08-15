Туалетом користувалися працівники одного із заводів.

У місті Азбест (Свердловська область РФ) вагон поїзда зійшов з рейок та зніс дерев'яний туалет, в середині якого перебувала жінка. Вона загинула.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

За даними каналу, інцидент стався на станції "Фабрика 6", розташованій на території місцевого заводу. Тепловоз із 21 вагонами рухався станцією, але один з вагонів раптово зійшов з колії та врізався у дерев'яний туалет для працівників заводу.

У той момент у вуличній вбиральні перебувала була 49-річна працівниця підприємства. Вона загинула на місці. Жінка пропрацювала на заводі майже 30 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіянка загинула під завалами сміття у власній квартирі. Комунальників знадобилося 5 годин, аби розчистити сміттєві завали.

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