Росіянку на смерть завалило сміттям / фото УНІАН
У Росії пенсіонерка загинула під завалами сміття у своїй квартирі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Мослента".
Читайте такожРосіянам запропонували "захопливу подорож" до Чечні в день скорботи, у мережі-скандал
"Всередині (квартири - УНІАН) Співробітники поліції виявили гори мотлоху, тунелі, по яких пересувалася господиня, і величезну кількість тарганів", - йдеться в повідомленні.
За даними каналу, комунальники 5 годин розгрібали сміттєві завали, а під ними знайшли тіло самотньої бабусі.
Вас також можуть зацікавити інші новини російського світу:
- На Сахаліні 40 рибалок віднесло в море на крижині (відео)
- Блокування і уповільнення трафіку: в РФ задумалися про покарання за " недружню позицію до країни"
- У Росії школяр облив однокласницю перекисом водню і підпалив (фото)
- Російських дітей відмовлятимуть від мітингів спеціальні вихователі
- Росіян знову почали лякати українським Майданом на тлі протестів за Навального (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram