Комунальників знадобилося 5 годин, аби розчистити сміттєві завали у квартирі

У Росії пенсіонерка загинула під завалами сміття у своїй квартирі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Мослента".

Читайте такожРосіянам запропонували "захопливу подорож" до Чечні в день скорботи, у мережі-скандал

"Всередині (квартири - УНІАН) Співробітники поліції виявили гори мотлоху, тунелі, по яких пересувалася господиня, і величезну кількість тарганів", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, комунальники 5 годин розгрібали сміттєві завали, а під ними знайшли тіло самотньої бабусі.

Вас також можуть зацікавити інші новини російського світу:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська