Виявилося, що ці дрони - російські, але документів на них водій транспортного засобу не мав.

У Московській області на трасі М2 "Крим" зупинели автомобіль із двома бойовими БПЛА на борту.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", інцидент стався увечері 16 серпня. У багажнику "Мерседес" та знайшли військові дрони, на які у водія не знайшлося документів. Про ситуацію повідомили у всі служби.

"Під час розгляду з'ясувалося, що пташки належать ТОВ "Глорі Ейр", яке займається розробкою та виробництвом безпілотних авіаційних систем. Фірма базується на аеродромі Велике Гризлове в Московській області, де знімає два ангарні комплекси для виробничої та випробувальної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на форумі "Армія 2023" ці безпілотники брали участь у закритих показових польотах на користь Міністерства оборони на полігоні "Алабіно". А потім їх везли назад на базу. Дорогою БПЛА виявили під час зупинки автівки.

Переполох в РФ через БПЛА

У Росії триває непідробна паніка через регулярні атаки невідомих дронів. 19 серпня у Міноборони Росії заявили про атаку дрона на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області РФ, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22.

Також в МО Росії повідомили, що у результаті атаки на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків.

Крім того, у Міністерстві оборони РФ заявили, що вдень 19 серпня БПЛА літакового типу намагався атакувати об'єкти на території Москви і Московської області.

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