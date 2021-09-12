Влада РФ підготувала план "акредитації" і всіх хостинг-провайдерів, який ліквідує будь-яку анонімність в мережі.

Влада РФ може істотно уповільнити швидкість іноземного сегмента мережі і повністю ліквідувати мережеву анонімність, заявив аналітик Bellingcat Христо Грозєв з посиланням на джерела в спецслужбах.

Як повідомляє DW, таку заяву Грозєв зробив на The Lennart Meri Conference 2021 в Талліні.

"Ми отримали інформацію, що наразі підготовлений конкретний план зникнення Інтернету в Росії шляхом системи акредитації всіх хостинг-провайдерів", - стверджує Грозєв.

За його відомостями, ті, кого акредитують, зобов'язані будуть надавати повну інформацію, включно з "SSL-сесіями (SSL - це криптографічний протокол для більш безпечного зв'язку. - ред.), логінами, IP-адресами ФСБ по кожному своєму користувачеві".

Грозєв робить висновок, що в результаті жодної анонімності в мережі не залишиться.

Провайдери без акредитації будуть страждати від жорстких санкцій.

"Ті, які не будуть акредитовані, включно з YouTube, включаючи всі всесвітні, Twitter і так далі, у них поступово протягом двох років буде обмежуватися швидкість", - зазначив Грозєв.

За його словами, через два роки швидкість може бути знижена до 24 Кбіт в секунду.

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"Для тих, хто жили в 90-х, - це та швидкість, на який ми тоді через телефон підключалися до Інтернету", - пояснив Грозєв.

"Це означає відключення інтернету для Росії", - зазначає аналітик.

Раніше повідомлялося, що інтернет-гігантові Google в Росії загрожує гігантський штраф за позовом телекомпанії "Царьград". У разі його задоволення пошуковик перестане видаляти з пошукової видачі заборонений в Росії контент. До того ж, виникне питання про можливість подальшої роботи Google на території РФ.

Автор: Дмитро Захаров