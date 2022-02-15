Дитину утримували в пологовому будинку близько 2 тижнів.

У Нижньому Новгороді сім'я жінки з тимчасово окупованої території Донецької області і росіянина два тижні не могла забрати з пологового будинку власну дочку.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Кстати".

Інна Панова, мати дитини, переїхала з так званої "ДНР" до Росії. У Москві у неї вкрали документи.

Звідти жінка разом з чоловіком, уродженцем Ставропілля, перебралася в Нижній Новгород.

Через відсутність медичного поліса пологи в нижегородській лікарні обійшлися жінці в 37 тисяч рублів (близько 14 тисяч гривень). Таких грошей у сім'ї немає.

На початку лютого, через 3 дні перебування в лікарні жінку виписали. Дитина ж залишилася в пологовому будинку. Жінці погрожували, що не віддадуть дочку, поки послуги не будуть оплачені.

Відмовляючись називати на камеру справжню причину утримування немовляти, співробітники пологового будинку звинувачували жінку в тому, що це вона не приходила за донькою. Також вигадали інформацію про те, що у дівчинки нібито є патології.

Після того як ситуація привернула увагу медіа, дитину погодилися віддати подружжю.

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