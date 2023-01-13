Два танки на ремонтно-технічній базі отримали пошкодження, один був знищений.

В Бєлгородській області Росії під час ремонту танка Т-72 сталася детонація боєприпасу. В результаті один танк був знищений, а два інших отримали пошкодження.

Інцидент трапився на ремонтно-технічній базі 12 січня ввечері через порушення правил пожежної безпеки під час ремонту. Про це пише Телеграм-канал Baza.

"Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, у результаті чого він був знищений. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що пожежники прибули на місце події лише через дві години після загоряння. Цього разу обійшлося без постраждалих росіян.

Танк Т-72 - що відомо

Танк Т-72 був прийнятий на озброєння радянської армії в 1973 році та став основним бойовим танком. Він був створений в КБ "Уралвагонзаводу" на базі танка Т-64А. За кілька десятиліть було виконано 14 модифікацій цієї машини. Т-72 поставлявся як в країни Варшавського договору, так і за його межі, наприклад у Фінляндію, Індію, Іран, Ірак, Сирію.

Інциденти на оборонних об'єктах в РФ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня під Новочеркаськом (Ростовська область РФ) палала військова казарма мотострілецької дивізії. Крім того, несподівано загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов", який знаходиться на ремонті.

Також у грудні масштабна пожежа спалахнула на території російського заводу "Звєзда" у Санкт-Петербурзі. На цьому заводі виробляються двигуни для ВМФ РФ, а також генератори і електропідстанції.

Виробництво озброєння в РФ

Тим часом стало відомо, що Росія залучатиме працю ув'язнених для збільшення виробництва озброєння у війні проти України.

Так, за даними британської розвідки, у листопаді 2022 року найбільший російський виробник танків "Уралвагонзавод" повідомив у ЗМІ, що візьме в найм 250 зеків. У розвідці Британії додають, що РФ має один із найвищих рівнів ув'язнення в світі й там існує давня традиція праці арештантів.

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