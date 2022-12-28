Пожежа сталася у військовій частині, де базується одна з мотострілкових дивізій РФ.

Учора, 27 грудня під Новочеркаськом (Ростовська область РФ) палала військова казарма.

Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live, пожежа сталася у казармі 150-ї мотострілецької дивізії у селищі Персіяновський.

Вогонь повністю знищив два поверхи військового корпусу. Про жертви та причини пожежі не повідомляється.

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На кадрах з місця події видно, що огонь охопив велику площу. Рятувальника знадобилося трохи часу, аби локалізувати та ліквідувати загоряння.

Загадкові пожежі в РФ: актуальні дані

Впродовж останніх тижнів у Росії дивним чином спалахують торговельні центри, військові об'єкти та інші будівлі. Зокрема, кілька днів тому Краснодарському краї загорівся торговий центр. Полум'я охопило площу розміром 1 тисячу метрів квадратних.

Раніше палала база постачання "Фактор" в Мурманську та будинок престарілих у Кемерово 24 грудня. Пожежа забрала життя 20 з 26 мешканців установи.

Крім того, несподівано загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов". Він знаходиться в місті на ремонті.

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