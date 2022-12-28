Учора, 27 грудня під Новочеркаськом (Ростовська область РФ) палала військова казарма.
Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live, пожежа сталася у казармі 150-ї мотострілецької дивізії у селищі Персіяновський.
Вогонь повністю знищив два поверхи військового корпусу. Про жертви та причини пожежі не повідомляється.
На кадрах з місця події видно, що огонь охопив велику площу. Рятувальника знадобилося трохи часу, аби локалізувати та ліквідувати загоряння.
Загадкові пожежі в РФ: актуальні дані
Впродовж останніх тижнів у Росії дивним чином спалахують торговельні центри, військові об'єкти та інші будівлі. Зокрема, кілька днів тому Краснодарському краї загорівся торговий центр. Полум'я охопило площу розміром 1 тисячу метрів квадратних.
Раніше палала база постачання "Фактор" в Мурманську та будинок престарілих у Кемерово 24 грудня. Пожежа забрала життя 20 з 26 мешканців установи.
Крім того, несподівано загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов". Він знаходиться в місті на ремонті.