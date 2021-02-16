Конфлікт почався після того, як 80-річний чоловік попросив у свого 54-річного сина випити спиртного, проте той йому відмовив.

В Омській області (Росія) затримано росіянина, який живцем поховав власного батька.

Про це повідомляється на офіційному сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.

За версією слідства, 13 лютого 80-річний чоловік попросив у свого 54-річного сина випити спиртного, проте той йому відмовив. Через це між ними виник конфлікт, і син кілька разів вдарив батька молотком по голові. Вирішивши, що батько помер, син витягнув його тіло на город і закопав.

Читайте такожРосіянин зарубав начальника сокирою, записав на відео і похвалився перед друзями

Родичі забили тривогу і викликали поліцію. На місці події слідчі знайшли молоток і дерев'яну палицю зі слідами крові. Тіло пенсіонера було виявлено біля приватного будинку. Експертиза показала, що чоловік помер від переохолодження.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко