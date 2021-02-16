В Омській області (Росія) затримано росіянина, який живцем поховав власного батька.
Про це повідомляється на офіційному сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.
За версією слідства, 13 лютого 80-річний чоловік попросив у свого 54-річного сина випити спиртного, проте той йому відмовив. Через це між ними виник конфлікт, і син кілька разів вдарив батька молотком по голові. Вирішивши, що батько помер, син витягнув його тіло на город і закопав.
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Родичі забили тривогу і викликали поліцію. На місці події слідчі знайшли молоток і дерев'яну палицю зі слідами крові. Тіло пенсіонера було виявлено біля приватного будинку. Експертиза показала, що чоловік помер від переохолодження.
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