Цілий батальйон висунутий пропутинською партією "Єдина Росія".

У Російській Федерації під час виборної кампанії, що відбулась у вересні, понад 300 депутатських мандатів отримали учасники війни проти України. Про це пише видання "Можемо пояснити".

"Батальйон Zаходить у думи. Закликали вбивати українців і ті, хто тиражував міфи пропаганди, "герої СВО" нагороджені мандатами. Частина з них поєднуватимуть стрілянину та законотворчість", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, за чисельністю – цілий батальйон (308 учасників війни з Україною) – висунутий пропутинською партією "Єдина Росія" до законодавчих органів. Тобто понад три сотні учасників так званої "СВО" отримали мандати на виборах різного рівня.

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Видання розповіло про "героїв", що найбільш відзначилися. Наприклад, у міськдуму Чебоксар як "заслужений ветеран" пройшов молодий кар'єрист з "Молодої гвардії Єдиної Росії" Андрій Шакулов, який набрав 61% голосів.

"Шакулов пробув на фронті всього 4 місяці в "тік-ток загоні" депутата Держдуми Шабліна. Після чого, за власним зізнанням, "завершив службу" - хоч усі контракти під час СВО безстрокові, і мобілізованих додому не відпускають", - зазначають журналісти.

Також екс-командир батальйону "Югра" Дмитро Аксьонов став депутатом Думи Ханти-Мансійського автономного округу. За даними видання, до війни він працював у цій же Думі главою відділу організаційного забезпечення, а в листопаді 2022 року підлеглі Аксьонову солдати "під камери" кричали, що "хочуть крові та вбиватимуть".

У Томській міськдумі учасник воєн у Сирії та в Україні Сергій Сєченов зайняв місце прихильника Навального – Андрія Фатєєва, який наприкінці 2021 року був змушений виїхати з Росії, оскільки проти нього порушили справу про екстремізм. В одному зі своїх інтерв'ю Сєченов стверджував, що Україна нібито планувала вторгнутися до Росії у лютому 2022 року і застосувала б біологічну зброю. Аналогічними заявами "прикривалися" нацисти у роки Другої світової війни під час вторгнення до європейських країн та СРСР.

Ще один "герой СВО" Юрій Новопольцев потрапив у міськдуму Салехарда, але брати участь у засіданнях не зможе, бо їде назад на фронт.

"На час виборів він узяв відпустку та приїхав до рідного міста. Місцеві політики припустили, що новообраний депутат приєднуватиметься до засідань онлайн. Ще троє діючих військових виграли вибори в Іркутській області", - йдеться у публікації.

Вибори в РФ: що відомо

У єдиний день голосування 8 вересня 2024 року в Російській Федерації пройшли виборні кампанії різного рівня, включаючи довибори до Державної думи, вибори 25 глав суб'єктів федерації (21 прямих та 4 через голосування в парламенті), вибори депутатів законодавчих органів державної влади у 13 суб'єктах РФ та безліч виборів на муніципальному рівні.

Нагадаємо, у Держдумі розповіли, коли росіянки мають починати народжувати. Як заявила в ефірі ОТВ депутат від "Єдиної Росії" Жанна Рябцева, російські жінки повинні починати народжувати дітей у 18-19 років і створювати сім'ї під час навчання в інституті, оскільки найкращі сім'ї – студентські.

Вона не вважає за потрібне стимулювати народжуваність за допомогою виплат, оскільки тепер у Росії "слово "виживати" ніхто не пам'ятає". Також депутат повідомила, що має двох дітей і вона "не збирається зупинятися на досягнутому", оскільки в 2016 році обіцяла Путіну сприяти підвищенню народжуваності в країні.

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