У РФ чоловік помер у лікарні після того, як на нього напала тварина, з'ясували правоохоронці.

У Тверській області Російської Федерації на території Селіжаровського муніципального округу чоловіка, 1961 року народження, вбив бик.

Трагедія в Росії сталася в середу, 11 серпня, проте у Слідчому управлінні Слідчого комітету країни у регіоні повідомили про те, що трапилося, лише у понеділок, 16 числа.

За попередніми відомостями, бик вбив чоловіка вдень на ділянці, на якій випасали тварин.

Правоохоронці з'ясували, що після того, як чоловік підійшов до бика, тварина завдала йому множинні тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували, а потім помер від отриманих травм.

У СК додали, що обставини надзвичайної події встановлюються. Вже опитано очевидців трагедії.

Домашній бик – парнокопитна жуйна тварина, пише Вікіпедія. Бик – велика тварина, його вага може варіюватися від 147 до понад 1 360 кг.

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Автор: Екатерина Присяжнюк