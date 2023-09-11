Навряд чи ці результати можна сприймати всерйоз на тлі масштабної фальсифікації.

Росія в неділю завершила свої так звані регіональні та муніципальні вибори, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє Reuters, "результати" свідчать про значну підтримку політичних сил, які виступають на боці російського диктатора Володимира Путіна. Однак навряд чи їх можна сприймати всерйоз на тлі масштабної фальсифікації результатів голосування.

Зазначається, що по всій країні пропутінська партія "Єдина Росія" виграла всі губернаторські вибори, в яких брала участь. Серед переобраних регіональних керівників - мер Москви Сергій Собянін, близький союзник Путіна. При практично повній відсутності опозиції перші результати показали, що Собянін набрав більше 75% голосів в російській столиці, яка вважається однією з найбільш опозиційно налаштованих частин країни.

Однак критики Кремля заявляють, що вибори в Москві легко фальсифікувати через столичну систему електронного голосування, яку, за їхніми словами, неможливо перевірити. Подібні системи розгорнуті і в багатьох інших регіонах Росії.

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При цьому наголошується, що прокремлівські кандидати ніби як здобули перемогу і на тимчасово окупованих українських територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За словами російських чиновників, "Єдина Росія" отримала значну більшість у регіонах, набравши не менше 70% голосів у кожному.

"Однак при голосуванні в регіонах виборча конкуренція була обмежена, оскільки влада не допускала до участі у виборах сильних кандидатів", – пише Reuters.

Також групи із захисту прав виборців в Росії повідомляють про численні випадки фальсифікації результатів голосування. Правозахисники повідомляють про затримання кандидатів від опозиції, вандалізм щодо їхніх автомобілів, а також про те, що в одному випадку спостерігачам за виборами вручали військові документи.

Псевдовибори на окупованих територіях України

Росія оголосила проведення з 8 по 10 вересня так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Союзники України - Європа, США, Канада і Японія - заявили, що не визнають легітимність цих виборів.

Водночас через вкрай низьку явку на цих "виборах" українців на окупованих територіях змушували "голосувати" на дому, "паломництво" мобільних груп росіян по домівках місцевих жителів почалося ще з 1 вересня.

Як повідомляв Генштаб, переважна більшість кандидатів на цих "виборах" на окупованих територіях навіть не мають вищої освіти і працюють двірниками, охоронцями та прибиральницями.

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