У момент розправи у квартирі перебувала неповнолітня донька вбитої.

"Герой сво" з ПВК "Вагнер" відрізав вухо своїй співмешканці, а потім убив її.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ, йдеться про "вагнерівця" Сергія Миронова. Раніше він неодноразово був судимим, але перервав чергову відсидку, відправившись на фронт у складі ПВК.

Він воював до квітня 2023 року, а потім повернувся в Москву і почав жити разом зі Світланою К. Вночі у них стався конфлікт у квартирі на вулиці Коненкова. Розлючений Миронов накинувся на жінку і відрізав їй вухо. Цього йому здалося мало і незабаром він наніс Світлані численні поранення. Від них вона померла на місці. У цей момент у квартирі перебувала 15-річна донька Світлани.

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Подібні злочини окупантів

У місті Гуково Ростовської області "вагнерівець", який повернувся з фронту, напився зі своїм другом, а потім зґвалтував його. Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, 43-річний зек - "вагнерівець" потрапив на фронт прямісінько з колонії. Через шість місяців боїв, в яких йому пощастило вижити, найманець повернувся в рідне місто.

Раніше жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

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