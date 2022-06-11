Російський військовий не бачить кращого виходу, ніж тинятися лісами.

Російський окупант вже не мріє вирватися живим з України. У перехопленій розмові росіянина зі своєю мамою військовий скаржиться на своїх командирів.

Аудіозапис розмови оприлюднили в Головному управлінню розвідки Міноборони України.

"В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все вспливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали", - говорить рашист.

Тому він не бачить кращого виходу, ніж тинятися лісами: "Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть", - сподівається військовий.

Нагадаємо, раніше дружина дала іншому російському окупанту "дієву" пораду, як втекти з війни в Україні.

Як писав УНІАН, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін визнав погіршення становища російських загарбників на Херсонсько-Миколаївському напрямку. За його словами, Збройні сили України витісняють окупантів та вже просунулися на кілька кілометрів.

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