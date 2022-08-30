Багатьох в оточенні Путіна не задовольняє його ведення війни проти України.

Існують ризики швидкого зміщення з поста російського президента Володимира Путіна. Але в такому випадку владу можуть захопити прихильники ведення великої війни, так звані "яструби".

Про це в ефірі FREEDOM розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

Грозєв вважає, що наразі у Путіна немає стратегії просування окупаційних військ і йому "щодня доводиться її переписувати", "йому доводиться безпосередньо працювати з польовими командирами".

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"Найстрашніший сценарій – коли саме "крило" "яструбів" (захопить) політичну владу... Є ризик, що крило, яке вважає, що потрібно повну мобілізацію робити, візьмуть цю владу – це найгірший варіант для всього світу", - зазначив Грозєв.

Водночас варіант, за яким Путін втрачає владу повільно, журналіст вважає варіантом трохи краще.

Про активізацію "яструбів" в оточенні Путіна свідчить безкарна критика дій головнокомандувача в соцмережах рашистськими блогерами.

"Подивіться на підвищення сміливості цього крила. Вони ж говорять через своїх спікерів, в тому числі Гіркіна, вони починають все більше відкрито критикувати Путіна, вони все більше говорять, що треба бомбити і Захід, а не тільки "центр прийняття рішень". Вони продовжують писати, вони на волі – значить, у них є дах. Я вважаю, що це досить небезпечний сценарій", – сказав Грозєв.

Відповідаючи на питання, чи є наступник у Путіна, Грозєв допустив, що на посаді президента може себе бачити перший заступник голови ГРУ Володимир Алексєєв.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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