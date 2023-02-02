У грудні Путін відклав щорічне послання до російського парламенту. З цією промовою він виступить наприкінці лютого.

Війна в Україні і все, що з нею пов'язно, стане основною повісткою, навколо якої буде побудовано щорічне звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних Зборів. Як пише "Медуза", сам виступ, відбудеться 20 або 21 лютого, але не виключено, що саме 24 лютого – в річницю вторгнення.

За даними джерел, наразі текст послання ще готується, але вже відомо, що основні тези стосуватимуться питань державної підтримки російських солдатів, які воюють в Україні, та освоєння захоплених українських територій.

"Зокрема, він (може розповісти про плани щодо їх "відновлення і розвитку", – пише видання.

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За словами джерел, Путін переконуватиме росіян у тому, що вони "згуртувалися" і "беззастережно підтримують" вторгнення в Україну. Окремо буде згадано про "успіхи" у протидії санкціям та в "імпортозаміщенні".

Для заспокоєння росіян Путін, ймовірно, видасть нову порцію обіцянок соціальної підтримки і захисту населення.

"[Путін] підкреслить, що, попри війну з Україною, "звичайні громадяни [Росії] не повинні турбуватися: сучасна зброя має захистити їх", – пише видання.

Війна в Україні - чого домагається Путін

Екс-президент Франції Франсуа Олланд днями заявив, що Володимира Путіна не слід вважати божевільним.

"Він [Путін] - радикально раціональна людина або раціонально радикальна людина, як вам завгодно. У нього є свої доводи, і в цих рамках він готовий застосувати силу", – заявив Олланд.

Бельгійський депутат Європарламенту Гі Верхофстадт вважає, що Путін не вторгся б в Україну, якби Британія залишилася в ЄС. Сильніший Євросоюз був би стримуючим фактором для Росії, заявив депутат.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що найближчими тижнями, можливо, на річницю початку вторгнення, Путін почне новий великий наступ. Зокрема, війська РФ можуть масовано атакувати за двома напрямками - на Донбасі і на півдні.

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