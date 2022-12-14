Відповідну програму збираються тестувати на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні.

Російські окупанти збираються організувати так звані "центри військово-спортивної підготовки" для дітей на деякій окупованій території України.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА. Дітей навчатимуть керувати безпілотниками.

Як вказується, відповідну програму збираються тестувати на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні.

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"Для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки. До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо", - розповідають в ОВА.

Росія використовує дітей у війні

Як раніше повідомляв УНІАН, на території тимчасово окупованої Донецької області росіяни мобілізували на війну школяра. Документи про закінчення школи Микита отримав, коли був на фронті.

Крім того, в РФ 12-річний школяр отримав повістку у військкомат. Коментатори зауважили, що повістки для дітей - не рідкість. Матері "призовника" порадили звернутися по допомогу до прокуратури.

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