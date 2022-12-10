Здивовані родичі кинулися за порадами у соцмережі.

"Часткова" мобілізація в Росії вийшла з-під контролю. Тепер повістки надсилають школярам. Одну з таких отримав 12-річний росіянин з Красноярського краю.

Здивовані родичі хлопчика кинулися шукати порад у соціальних мережах. Так, у місцевому пабліку "ЧП Канськ" з'явилося фото повістки для школяра. Родичі не розуміють, це помилка, чи дійсно військкомати почали цікавитися дітьми.

"Ситуація така, дитині 12 років, прийшла повістка з канського військового комісаріату... наскільки мені не зраджує пам'ять, то на початковий облік ставлять із років 16-17... Питання: навіщо дитину просять з'явитися у військкомат і стати на ВО?", – пишуть родичі хлопчика.

Коментатори зауважили, що повістки для дітей - не рідкість. Матері "призовника" порадили звернутися по допомогу до прокуратури.

Мобілізація в Росії - головне

В указі президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію сьомий пункт під грифом"Для службового користування". За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, в цьому пункті йдеться про кількість призовників. У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про призов 300 тисяч осіб.

У свою чергу Путін говорив, що призвали 223 тисяч осіб, але за 10 днів до цього Шойгу вже звітував, що за два тижні мобілізували понад 200 тисяч.

За даними джерела Forbes в Кремлі, від мобілізації за кордон виїхали від 600 тисяч до 1 мільйона осіб. Після цього президент РФ скликав Раду безпеки, на якій запропонував обговорити міграційну політику.

14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися найближчим часом, а в російську армію вже призвали 222 тисячі чоловіків. Втім, повістки все одно надсилають росіянам.

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