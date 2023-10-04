Глава Чечні Рамзан Кадиров виступив на захист Маргарити Симоньян, яка запропонувала підірвати ядерну бомбу над Сибіром, заявивши, що "вона справжній патріот, який відстоює національні інтереси на будь-яких майданчиках".
У його телеграм-каналі Рамзана Кадирова з'явився пост з коментарем про висловлювання Маргарити Симоньян. У ньому глава Чечні закликав тих, хто "хайпує" на заявах головного редактора пропагандистського ЗМІ RT, "внести свій відчутний, а не просторікуючий внесок у боротьбу проти НАТО і неонацизму".
"Маргарита Симоньян не настільки дурна, щоб пропонувати вдарити ядерним ударом по своїй же території. В її контексті наведена як приклад дія означає, що навіть при такому несприятливому розвитку подій Росія, в порівнянні з рештою світу, стратегічно не програє", - додав Кадиров.
Слова Симоньян про ядерну бомбу
Раніше в авторському шоу "Ч.Т. Д" Маргарита Симоньян сказала, що якщо зробити вибух ядерної бомби "де-небудь над Сибіром", то "нічого страшного на Землі не буде", але це допоможе "покарати" Захід, оскільки з ладу вийде вся радіоелектроніка.
Сибіряки сприйняли "як глибоку образу" пропозицію російської пропагандистки Маргарити Симоньян організувати термоядерний вибух в регіоні, щоб її діти не страждали через відсутність телефонів.