Кадиров вважає, що Маргарита Симоньян "не настільки дурна, щоб пропонувати вдарити ядерним ударом по своїй же території".

Глава Чечні Рамзан Кадиров виступив на захист Маргарити Симоньян, яка запропонувала підірвати ядерну бомбу над Сибіром, заявивши, що "вона справжній патріот, який відстоює національні інтереси на будь-яких майданчиках".

У його телеграм-каналі Рамзана Кадирова з'явився пост з коментарем про висловлювання Маргарити Симоньян. У ньому глава Чечні закликав тих, хто "хайпує" на заявах головного редактора пропагандистського ЗМІ RT, "внести свій відчутний, а не просторікуючий внесок у боротьбу проти НАТО і неонацизму".

"Маргарита Симоньян не настільки дурна, щоб пропонувати вдарити ядерним ударом по своїй же території. В її контексті наведена як приклад дія означає, що навіть при такому несприятливому розвитку подій Росія, в порівнянні з рештою світу, стратегічно не програє", - додав Кадиров.

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Слова Симоньян про ядерну бомбу

Раніше в авторському шоу "Ч.Т. Д" Маргарита Симоньян сказала, що якщо зробити вибух ядерної бомби "де-небудь над Сибіром", то "нічого страшного на Землі не буде", але це допоможе "покарати" Захід, оскільки з ладу вийде вся радіоелектроніка.

Сибіряки сприйняли "як глибоку образу" пропозицію російської пропагандистки Маргарити Симоньян організувати термоядерний вибух в регіоні, щоб її діти не страждали через відсутність телефонів.

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