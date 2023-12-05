Родичі російських мобілізованих поскаржилися Володимиру Путіну, що бійців кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, щоб взяти місто до прес-конференції президента.
Родичі військовослужбовців в/ч 95411 (Західний військовий округ) написали звернення до Володимира Путіна з проханням розібратися з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих на Авдіївському напрямку. Документ підписали понад 100 осіб, він є в розпорядження "Важливих історій".
Як стверджують автори листа, після початку активної фази наступу в листопаді, командування розпорядилося відправляти на штурм військовослужбовців навіть із середньою тяжкістю поранень, щоб вони "доліковувалися в окопах".
"Збирають залишки - і знову в штурму. Поспішають, поки [українці] в розбраті, женуть до прямої лінії [Володимира Путіна] і Нового року. Результат якийсь потрібен. Всі навколо говорять, що візьмемо Авдіївку і далі - переговори", - розповіла дружина одного з мобілізованих.
Вона також передала слова свого чоловіка про те, що "вони там по трупах ходять, ними просто все завалено".
"Ми говоримо Путіну - порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально в наявності, а не по військових квитках, і тому, що в доповідях йде", - коментує родичка іншого військовослужбовця.
Війна в Україні - втрати РФ
Знищено ще 1030 окупантів і зараз втрати війська РФ в Україні наближаються до 334 тис. осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 333840 (+1030) осіб", - зазначено в повідомленні.
Ситуація біля Авдіївки складна і такою вона залишається вже протягом останнього місяця, але наші бійці поблизу Степового та на коксохімічному заводі знищують ворога.