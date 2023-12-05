Дружина одного з мобілізованих передала слова свого чоловіка про те, що "вони там по трупах ходять, ними просто все завалено".

Родичі російських мобілізованих поскаржилися Володимиру Путіну, що бійців кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, щоб взяти місто до прес-конференції президента.

Родичі військовослужбовців в/ч 95411 (Західний військовий округ) написали звернення до Володимира Путіна з проханням розібратися з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих на Авдіївському напрямку. Документ підписали понад 100 осіб, він є в розпорядження "Важливих історій".

Як стверджують автори листа, після початку активної фази наступу в листопаді, командування розпорядилося відправляти на штурм військовослужбовців навіть із середньою тяжкістю поранень, щоб вони "доліковувалися в окопах".

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"Збирають залишки - і знову в штурму. Поспішають, поки [українці] в розбраті, женуть до прямої лінії [Володимира Путіна] і Нового року. Результат якийсь потрібен. Всі навколо говорять, що візьмемо Авдіївку і далі - переговори", - розповіла дружина одного з мобілізованих.

Вона також передала слова свого чоловіка про те, що "вони там по трупах ходять, ними просто все завалено".

"Ми говоримо Путіну - порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально в наявності, а не по військових квитках, і тому, що в доповідях йде", - коментує родичка іншого військовослужбовця.

Війна в Україні - втрати РФ

Знищено ще 1030 окупантів і зараз втрати війська РФ в Україні наближаються до 334 тис. осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 333840 (+1030) осіб", - зазначено в повідомленні.

Ситуація біля Авдіївки складна і такою вона залишається вже протягом останнього місяця, але наші бійці поблизу Степового та на коксохімічному заводі знищують ворога.

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