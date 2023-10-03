Колишній громадянин України відзначився результативною "провокацією" перед ФСБ РФ.

Колишній громадянин України, який проживає на території РФ в Камчатці, відзначився наочною демонстрацією того, як легко позбутися паспорта Російська Федерація.

Регіональне управління ФСБ Росії позбавило його громадянства за "заклики до насильницьких дій" в соціальних мережах. Пропагандистські росЗМІ зазначають, що екс-українець закликав у соціальній мережі "ВКонтакте" розстрілювати, вбивати і спалювати росіян.

Спецслужба РФ викрила за ним відповідні публікації з червня 2020 року по лютий 2022 року.

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Він отримав паспорт РФ у березні 2014 року, попередньо відмовившись від українського громадянства. Але тепер відповідне рішення скасували.

"В даний час скасовано рішення УФМС Росії по Камчатському краю про прийом зловмисника в громадянство Російської Федерації", - заявляють РИА Новости.

Відзначається, що ФСБ РФ не розкрила ім'я "покараного" жителя Камчатки. Однак суд вже засудив його на 4 роки відбування терміну в колонії загального режиму за "виправдання і пропаганду тероризму".

МВС РФ готує пастки для тих, хто хоче відмовитися від громадянства

Раніше стало відомо, що МВС РФ підготувало пастки для росіян, які хочуть позбутися причетності до Росії, відмовившись від її громадянства та паспорта.

Йдеться про правки до Закону, якими РФ зможе як "скасовувати" рішення про надання російського громадянства, як це сталося на прикладі з жителем Камчатки, так і поновлювати громадянство для осіб, які раніше від нього відмовилися. Таким чином колишні громадяни РФ знову зможуть вважатися "росіянами", а отже, на них будуть поширюватися закони Росії, включно з нормами Кримінального кодексу.

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