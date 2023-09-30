Це не перший поширений ворогом за останні тижні фейк про друге громадянство Олени Зеленської.

Російська пропагандистська машина зганьбилася черговим фейком про громадянство першої леді України Олени Зеленської. 30 вересня у російський Telegram-каналах почали масово поширювати відео, нібито зняте у квартирі подружжя Зеленських у тимчасово окупованій Ялті.

На ролику показано косметичку від Louis Vuitton, що, як стверджується, знайшли у сховку в цьому помешканні. В косметичці – кілька купюр у євро і нібито російський паспорт, оформлений на ім’я Олени Володимирівни Зеленської 6 лютого 1978 року народження.

Підробку викрили деталі. Датою видачі зазначений 2014 рік. Водночас в кадрі можна помітити, що передбачувано "забутий" фейковий "паспорт Зеленської" містить фото першої леді, зроблене на початку 2022 року. Цю світлину і зараз можна знайти на офіційній сторінці першої леді у Facebook.

Зауважимо, що це не перший поширений ворогом за останні тижні фейк про друге громадянство Олени Зеленської. В червня ворожі ЗМІ поширювали інформацію про те, що нібито перша леді під час свого візиту до Ізраїлю отримала паспорт громадянки цієї держави. Як доказ пропагандисти публікували скан нібито того самого "документа", у якому виявили безліч помилок. Зокрема, дата закінчення строку дії "паспорта" спливала раніше, ніж він був "виданий". Крім того, того разу пропагандисти також використали для "документів" фото, взяте з соцмереж Олени Зеленської.

Квартира Зеленських в Ялті - що треба знати

В травні 2023 року окупаційна "влада" Криму анонсувала "націоналізацію майна ворогів Росії". Зокрема, анонсували, що відберуть квартиру, що належить першій леді України Олені Зеленській.

В вересні стало відомо, що росіяни в Криму продають квартиру Зеленського та ще 100 вкрадених об'єктів.

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