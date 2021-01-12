Шаман Габишев збирається в новий похід / скріншот

Росіянин Олександр Габишев, який називає себе шаманом, оголосив про новий похід на Москву для вигнання президента РФ Володимира Путіна. На цей раз за планом він збирається добиратися на білому коні. Прихильники ж його будуть пересуватися на автомобілях.

Читайте такожЯкутський шаман відновив свій похід на Москву для вигнання Путіна, з собою взяв 4 собакСвоє відеозвернення з цього приводу опублікував YouTube-канал "Новини регіонів".

Похід має розпочатися в березні 2021 року.

"Дійду до Іркутська, там чекатиме основний загін. Деякі хлопці сюди до мене приїдуть, за бажанням, звичайно, зі мною звідси почнуть похід. З Якутська теж добровольців наберу у свій загін... Я повинен обов'язково відвідати Алтай разом з вами - це теж місце сили всієї Росії. Потім пройдемо через весь Сибір, дійдемо до Уральських територій, а там і до Москви вже близько", - сказав Габишев.

Якутський шаман Габишев: що про нього відомо

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Автор: Катерина Шварц