У липні 2020 року Габишева виписали з психлікарні.

Росіянин Олександр Габишев, який називає себе шаманом, оголосив про новий похід на Москву для вигнання президента РФ Володимира Путіна. На цей раз за планом він збирається добиратися на білому коні. Прихильники ж його будуть пересуватися на автомобілях.

Читайте такожЯкутський шаман відновив свій похід на Москву для вигнання Путіна, з собою взяв 4 собакСвоє відеозвернення з цього приводу опублікував YouTube-канал "Новини регіонів".

Похід має розпочатися в березні 2021 року.

"Дійду до Іркутська, там чекатиме основний загін. Деякі хлопці сюди до мене приїдуть, за бажанням, звичайно, зі мною звідси почнуть похід. З Якутська теж добровольців наберу у свій загін... Я повинен обов'язково відвідати Алтай разом з вами - це теж місце сили всієї Росії. Потім пройдемо через весь Сибір, дійдемо до Уральських територій, а там і до Москви вже близько", - сказав Габишев.

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Олександр Габишев кілька разів збирався дійти до Москви.

Вперше - навесні 2019 року він відправився пішки з Якутська. Але незабаром його затримали та відправили на психіатричну експертизу.

На Габишева завели кримінальну справу про заклики до екстремізму й помістили до психлікарні, з якої його виписали в липні 2020 року.

До цього в січні того ж року він заявляв про новий похід на Москву.

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Автор: Катерина Шварц