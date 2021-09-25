Новий санвузол відкрили спеціально для водіїв автобусів місцевого маршруту.

Влада на місцях у Російській Федерації не перестає дивувати. Цього разу в Іркутській області урочисто відкрили дерев'яний туалет на вулиці.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Підйом".

Презентація вуличного туалету для водіїв автобусів відбулася в російському місті Ангарськ.

"Презентація нового санітарного вузла відбулася на кінцевій зупинці маршруту №7. Атмосферу свята підтримали повітряні кульки та плакат", - йдеться в повідомленні.

Спочатку біля нового санвузла навіть не було умивальника, щоб помити руки, його водії вже встановили самі. Також повісили дзеркало.

Крім того, біля нового туалету навіть встановили лавку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Учасники Липецького православного товариства "тверезіння" 12 вересня влаштували акцію-флешмоб "Я за тверезість", але на неї прийшов місцевий алкоголік і зіпсував всю ідею.

На записі видно, як учасники акції з плакатом "Я за тверезість" ходять по вулиці і співають оптимістичні пісні, але в ефір несподівано вривається п'яний чоловік, який представляється "алкоголіком з Єльця". За словами організаторів, мета акції-привернення уваги місцевих жителів до проблем пияцтва та алкоголізму серед населення.

Автор: Анастасія Горбачова