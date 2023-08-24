У Гіркіна знайшлося відразу кілька версій того, чому літак Пригожина здійснив "негативний зліт".

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висловив сумнів, що Євген Пригожин був убитий за наказом Володимира Путіна. Така заява з'явилася в телеграм-каналі Гіркіна з уточненням, що її було передано через адвоката.

"Я вважаю, що ймовірна причетність президента - мізерна, приблизно на рівні ймовірності техногенної катастрофи. Імовірність терористичного акту з боку України або Заходу ще менш імовірна", – йдеться в заяві.

Також Гіркін (якщо це дійсно його слова) висловлює припущення, що загибель Пригожина може бути "зачисткою ключових свідків". Однак, не уточнюється, хто саме може проводити таку "зачистку", якщо Путін ні до чого. Ще одне припущення Гіркіна: ліквідація Пригожина – це "особиста помста з боку високопоставлених військових".

Відео дня

"Я не можу сказати, що засмучений, оскільки Пригожин був не тільки моїм ворогом особисто, але і за великим рахунком – ворогом Росії. І його небезпека залишалася все ще дуже високою. Разом з тим, те, що сталося, не може викликати у мене ніякої позитивної реакції, так як є черговим свідченням подальшого поглиблення смути в Росії", – заявив Гіркін.

Він підкреслив, що Пригожина треба було судити, а не усувати.

"Тепер він не зможе дати свідчення. Повертаються лихі 90-ті, а це дуже небезпечно і матиме наслідки", - резюмує Гіркін, який сам був засуджений Гаазьким судом за збитий малайзійський Боїнг.

Загибель Пригожина - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін через майже добу висловився про смерть Пригожина. Він зробив формальні заяви щодо авіактастрофи і самого Пригожина під час зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним. Зокрема, він висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

У той же час офіційні особи на Заході поки відмовляються підтвердити факт смерті Пригожина. Вони відзначають, що поки мають лише загальнодоступну інформацію. Об'єктивних доказів загибелі Пригожина поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: