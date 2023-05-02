Станом на 17:00 пожежу було локалізовано.

В Росії спалахнула масштабна пожежа. Горіло на території промзони "Уткіна Заводъ" неподалік від Санкт-Петербурга.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, "задимлення" спостерігається в районі Покровської дороги в Новосаратівці під Всеволожськом. За попередньою інформацією, там відбувалося збірання і розбирання автомобілів.

"Сьогодні о 15 годині надійшло повідомлення про сильну пожежу на Покровській дорозі, д.7а в сел. Новосаратівка Всеволожського району. На місце виїхали пожежні частини Леноблпожряту. Попередньо горять відкритим вогнем дошки, вогонь також поширився на побутівки та будівельну техніку", – заявили автори Telegram-каналу "Молния. Ленобласть".

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Пізніше було уточнено, що "горять 4 побутівки, 2 вантажних автокрани, будівельне сміття, задимлення в прилеглому ангарі з запчастинами". Відзначається, що з палаючих побутівок врятовано 3 людини.

Станом на 17:00 пожежу було локалізовано.

Пожежі в Росії: останні новини

29 квітня в Росії спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва РСЗВ у Пермі. Це підприємство знаходиться під санкціями ЄС і є єдиним в Росії виробником реактивних систем залпового вогню.

Увечері 25 квітня пожежа розгорілася в російському селищі Сосьва - загорілися 50 будівель. За словами очевидців, "Сосьви майже не залишилося".

Водночас "евакуйованих" ув'язнених, які відбували покарання в колонії в згорілій Сосьві Свердловської області, хочуть відправити на війну в Україну. Вони нібито самі виявили таке бажання.

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