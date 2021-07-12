Провела операцію 52-річна акушерка Галбубу Мурзабекова, яка працювала без освіти.

Москвичка звернулася до підпільної акушерки, щоб зробити аборт, через що потрапила до реанімації.

Про це повідомляє mk.ru.

Мати трьох дітей, яка перебувала майже на п'ятому місяці, через фінансові труднощі вирішила перервати вагітність за 30 тисяч рублів в центрі міста. За даними слідства, оголошення про послуги акушерки вона знайшла в Інтернеті.

Укол анестезії вагітній робив чоловік азіатської зовнішності, який представився лікарем-анестезіологом. Коли пацієнтка прийшла в себе, то відчула сильний біль в животі. Провела операцію 52-річна акушерка Галбубу Мурзабекова, яка працювала без освіти. При цьому вона "перебувала в істеричному стані" і говорила, що, якщо не викликати швидку допомогу, клієнтка може загинути.

В результаті жінку майже в несвідомому стані вивели на вулицю, посадили в таксі і відвезли до чужої квартири. Там Мурзабекова викликала швидку, а коли медики приїхали на виклик, то представилася сестрою пацієнтки і заявила, що у тієї стався викидень.

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Виявилося, що при проведенні аборту акушерка залишила голову плода в черевній порожнині і зачепила внутрішні органи, в результаті чого у жінки почалася внутрішня кровотеча. Лікарям вдалося врятувати постраждалу.

Мурзабекову засудили до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на два роки і на такий же термін заборонили їй займатися медичною діяльністю.

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Автор: Денис Прядко