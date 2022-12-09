Третій президент РФ планує створити лялькову партію.

На тлі поразок РФ у війні проти України деякі представники російських еліт почали нарощування сили, створюючи дисбаланс всередині Кремля.

Як зазначає український Центр національного спротиву, крім лидера Чечні Рамзана Кадирова та очільника ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина, які фактично створили паралельні армії й регулярно медійно атакують очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, свої плани має в заступник голови Ради Безпеки РФ, екс-президент країни Дмитро Медведєв.

"Є повідомлення, що колишній в.о. президента РФ Дмитро Медведєв також готується створити лялькову партію. За планом він має стати радикальним аналогом "єдиної рф" та замінити в цій ролі Жириновського (померлого лідера ЛДРП – УНІАН), аби взяти під контроль невдоволених "м’якістю путіна" радикалів", – наголошують в Центрі національного спротиву.

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Дмитро Медведєв – останні новини

Заступник голови Ради Безпеки РФ упродовж останніх тижнів відзначився низкою агресивних коментарів в соцмережах.

Він обізвав членів НАТО "атлантичними імпотентами",розмірковував про "пронос і діарейну демагогію" США, мріяв про захоплення Києва росіянами та погрожував застосуванням проти України "усього арсеналу зброї".

Згодом ЗМІ з’ясували, хто пише для нього ці дописи, і скільки заробляє ця людина.

Припускають, що частина російських еліт може бачити Медведєва як заміну Путіну. Водночас очільник української розвідки Кирило Буданов не вважає, що у Медведєва є шанси.

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